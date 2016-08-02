Москва, 2 августа, 2016, 08:59 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 1 августа курс американского доллара расчетами завтра вырос на 1,3%, до 66,89 руб., курс евро вырос на 1,09%, до 74,63 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 2 августа, составляют 65,95 руб. за американскую валюту и 73,65 руб. за евро. Обе оценки были резко понижены, на 110 и 72 копейки соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Рубль остается наедине с нефтью — сырьевую площадку накануне вечером накрыло волной распродаж. Чуть ранее «россиянин» предпринимал попытки укрепления в парах с иностранными валютами, но как только сырьевые «быки» активизировались, поводов для хорошего настроения по рублю не осталось.

При этом примечательно, что доллар до сих пор не закрепился выше 67,0 руб. Складывается ощущение, что инвесторы все-таки ждут коррекции в рублевых парах и не торопятся забираться выше. Доллар США проведет сегодняшнюю сессию в рамках отметок 66,50−67,45 руб. Евро задержится в диапазоне 74−75 руб.