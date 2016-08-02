Улан-Удэ, 2 августа, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии сегодня, 2 августа, неизвестные люди с оружием в руках захватили муниципальную лечебницу «Нилова Пустынь». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тункинского района.

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Уточняется, что захвату подверглись два ванных корпуса медучреждения. На место происшествия выехал прокурор Тункинского района.

Сообщение о захвате поступило 2 августа в 6 часов утра по местному времени. В нападении участвовала вооружённая группа из 25 человек с автоматами, охотничьими ножами и в масках, сообщил сторож лечебницы Дмитрий Шагдуров в интервью изданию «Новости Тункинской долины».

«В здание ворвались незнакомые люди с автоматами, ножами. Меня ударили, вытолкнули на улицу. Мне удалось сообщить о происшествии руководству лечебницы», — сказал он.

В результате захвата в здание не могли попасть ни отдыхающие, ни персонал. На место происшествия прибыли сотрудники МО МВД России «Тункинский», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

«В результате разъяснительной работы, проведенной полицейскими, данные граждане покинули помещение лечебницы. Лечебный процесс восстановлен. Ситуация находится под контролем», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что действия захватчиков связаны с назревшим конфликтом на почве имущественного спора хозяйствующих субъектов. По факту случившегося проводится проверка.

По данным СМИ, нападение спровоцировано действиями руководства медучреждения, отключившего в прошлом месяце новые корпуса от скважины с минеральной водой.