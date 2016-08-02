Вашингтон, 2 августа, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Технологическая подготовка к производству модернизированной атомной бомбы B61−12 стартовала в США. Об этом сообщается на сайте Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).

Dave Bezaire Атомная бомба B-61

«Этот важный этап наступает после 4-х лет работы над инженерной фазой программы и знаменует начало заключительного этапа разработки, за которым последует непосредственно производство», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что производство новой модернизированной атомной бомбы запланировано уже на 2020 финансовый год.

В настоящий момент модификация бомбы В61 состоит из старейших компонентов, которые есть в арсенале страны.