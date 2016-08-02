Вашингтон, 2 августа, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Американские ученые из университета Аляски в Фейрбэнксе выяснили, что последние мамонты Земли, обитавшие на островах в Чукотском море и на побережье Аляски, вымерли не по вине человека или в результате вырождения, а по причине исчезновения источников пресной воды в ходе отступления ледников, сообщает журнал PNAS.

Seri Мамонты в Археопарке в Ханты Мансийск

Ученые выяснили, что, например, на острове Святого Павла мамонты прожили до эпохи древнего Египта и минойской цивилизации и вымерли 5,5 тыс. лет назад. Интересно, что в то же время исчезло и пресное озеро на острове. Мамонты группировались вокруг него и истребили почти всю окружающую водоем растительность, защищавшую его от испарения. В результате озеро превратилось в большую лужу жидкой грязи, непригодной для питья.

Авторы исследования считают, что наука недооценивает уязвимость фауны от недостатка воды даже при отсутствии влияния человека на природную среду.

Стоит отметить, что общепринятого мнения о причинах исчезновения мамонтов в науке до сих пор нет. Разработаны и палеонтологически подтверждены разные гипотезы: от истребления гигантов человеком до вымирания по климатическим причинам.