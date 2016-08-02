Москва, 2 августа, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть в ходе торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах потеряли около 3%, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:24 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $42,30 (-2,908%) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI достигла $40,11 за баррель, потеряв 3,715%.

Днем ранее фьючерсы на нефть Brent снижались до $41,87 за баррель. Баррель WTI достигал отметки в $39,99, ниже $40 за баррель марка опускалась впервые с 20 апреля. По мнению аналитиков, рынок опасается переизбытка нефти и бензина.