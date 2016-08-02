Анкара, 2 августа, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Запад может вполне обойтись без Турции, которая использует свои отношения с ним для достижения своих интересов, шантажируя и вынуждая его закрывать глаза на вопиющие нарушения норм и принципов западных стран, и прячется за НАТО каждый раз, когда ситуация выходит из-под контроля, пишет Мовсес Тер-Оганесян в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган сел в лужу

Так, отмечается автор, попыткой военного переворота в Турции, к которому был прикован взгляд всего мира, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался для укрепления своей власти. Глава государства приказал арестовать, уволить или отстранить от работы 70 тыс. человек. Это не только военнослужащие и сотрудники полиции, но и тысячи учителей, деканов, журналистов и судей. Та оперативность, с которой был составлен список виновных, наводит на мысль о том, когда в действительности были составлены эти списки.

Из-за массовых арестов предполагаемых путчистов (читай: политической оппозиции) государственный секретарь США Джон Керри был вынужден напомнить Анкаре, что НАТО ожидает от правительства страны соблюдения своих собственных демократических принципов. К сожалению, заявление Керри было сделано слишком поздно, считает автор. Истина состоит в том, что Турция на протяжении многих десятилетий вытирала ноги о демократические принципы с помощью Североатлантического альянса. Благодаря своему членству в НАТО Анкара может делать, что захочет в регионе, а также лелеять несбыточную мечту о восстановлении Османской империи.

Сейчас, после многих лет защиты своего союзника, пришло время положить конец этим односторонним и разрушительным отношениям — иначе страны Запада рискуют еще больше испортить свою репутацию. Благодаря вступлению в НАТО Турции гарантирована национальная безопасность, от чего Анкара получила больше, чем Запад. И сегодня это больше соответствует действительности, чем когда-либо.

При поддержке НАТО все более исламизирующаяся страна встала в один ряд с такими государствами, как Саудовская Аравия и Иран, считает автор, в использовании опосредованных террористических группировок для продвижения своей внешней политики. С момента распада Советского Союза Турция добивалась своих целей с помощью НАТО, став хвостом, который пытается махать собакой. И часто Анкаре это удивительным образом удавалось.

«Под зонтиком» альянса Турция сделала так, что теперь её южные границы практически не существуют, благодаря чему на Ближний Восток и, в частности, в Сирию, идет бесконтрольный поток оружия, боевиков и наёмников. Из-за этой безответственной политики появились условия для возникновения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), а также группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая является филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). В Анкаре, должно быть, сожалеют, что поддерживали обе эти группировки, если учесть волну терактов, прокатившееся по стране и вылившейся во взрывы в международном аэропорту Ататюрка в конце июня.

Поддержка Анкарой ИГИЛ (запрещено в РФ) стала очевидна уже в 2014 году, когда вооруженные силы Турции заблокировали поддержку сирийских курдов, которые противостояли террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) в городе Кобани. Турецкие военные активным образом не дают курдам — основным союзникам Запада в Сирии — бороться с ИГИЛ (запрещено в РФ). Более того, как отмечают сами боевики ИГИЛ (запрещено в РФ), Анкара создала условия для беспрепятственного проникновения радикалов в регион для борьбы с курдами.

Оказав поддержку ИГИЛ (запрещено в РФ) и выдвинув группировку на первые позиции, правительство Турции решило капитализировать своё географическое положение, как и при вступлении в НАТО. Капитализация эта заключалась в том, что Анкара стала шантажировать Евросоюз, угрожая открыть двери и заполнить страны ЕС беженцами, которые спасаются из Ближнего Востока — от ситуации, которую Турция и помогала создавать с помощью ИГИЛ (запрещено в РФ). Пойдя на этот шаг, Анкара гарантировала себе возобновление переговоров о вступлении в европейский блок, а также либерализацию визового режима для своих граждан.

С помощью этой хитрой политики Анкара шантажом заставила ЕС закрыть глаза на вопиющие нарушения прав человека и свободы прессы в стране — не раз СМИ сообщали, что Турция считается «самой большой в мире тюрьмой» для журналистов.

Во время «холодной войны» важность Турции состояла в том, что она защищала южный фланг НАТО. Тогда Анкара использовала свое географическое положение и сняла сливки с такого сотрудничества, получив военной помощи на миллиарды долларов, а также военную подготовку, предоставленную лучшими инструкторами Запада. Не стоит забывать и о том, что Турции гарантирована безопасность в силу статьи 5 Устава Североатлантического альянса. На сегодняшний день СССР не существует, Турция же пытается доминировать над соседними странами и прячется за юбку НАТО при одном намеке на то, что ситуация выходит из-под контроля.

Запад нужен Турции намного больше, чем наоборот, подчеркивает автор. Анкаре необходимо трезво посмотреть на вещи, прежде чем ставить США, НАТО и ЕС в неудобное положение или, что еще хуже, прежде чем из-за Анкары Запад будет вынужден идти на конфронтацию исключительно ради национальных интересов Турции, которые, по всей видимости, заключаются в восстановлении Османской империи.