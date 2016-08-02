Москва, 2 августа, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Российский рубль 1 августа возобновил снижение. Котировки пары USD/RUB в моменте достигали уровня 66,37. Ключевым фактором давления на российскую валюту остается негативная динамика цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Также оптимизма не добавили и слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе. Показатель упал ниже отметки 50, которая отделяет зону роста от зоны спада», — уточнила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США понижен к рублю на 1,1 руб. до 65,95 руб. Евро уменьшился на 72,76 коп. и составил 73,65 руб.