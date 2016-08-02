«Рубль остаётся наедине с нефтью»
Москва, 2 августа, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Российский рубль 1 августа возобновил снижение. Котировки пары USD/RUB в моменте достигали уровня 66,37. Ключевым фактором давления на российскую валюту остается негативная динамика цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Также оптимизма не добавили и слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе. Показатель упал ниже отметки 50, которая отделяет зону роста от зоны спада», — уточнила эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США понижен к рублю на 1,1 руб. до 65,95 руб. Евро уменьшился на 72,76 коп. и составил 73,65 руб.