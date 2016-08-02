Братск, Иркутская область, 2 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ не обнаружил на лесопилке в Братске фактов применения рабского труда, сообщила представитель регионального главка Карина Головачева.

Лесопилка. Фото 1912

По ее словам, информация МВД региона об удержании рабочих не подтвердилась. Также не найден рабочий по имени Албек, который якобы написал записку о помощи.

Территория предприятия была тщательно осмотрена, в настоящее время следователи работают с каждым сотрудником лесопилки. «Все уверяют, что они работают в хороших условиях, при них были документы», — сказала Головачева.

Ранее житель подмосковного Серпухова, заказавший через интернет партию древесины из Иркутской области, обнаружил в стройматериалах послание с просьбой о помощи. Работники лесопилки пишут о нечеловеческих условиях содержания и о том, что у них отобрали документы.

«Памогите! Нас держат без воды и паспорты. Тут нас много. Албек», — говорилось в послании. СКР провел на предприятии доследственную проверку.