Москва, 2 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Церемония прощания с писателем Фазилем Искандером начнется в 10 часов утра в Центральном Доме литераторов в Москве. В этот же день российский поэт и прозаик будет похоронен на Новодевичьем кладбище, передает 2 августа радио «Вести ФМ».

Markus Grossalber Траурные свечи

В гражданской панихиде по Искандеру примет участие делегация родной для него республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимбой. День похорон известного уроженца Сухуми объявлен в Абхазии днем траура. В честь писателя в столице Абхазии будет установлен памятник, а одну из улиц города назовут его именем. В Москве имя Фазиля Искандера носит библиотека-культурный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля 2016 года Фазиль Искандер скончался в Москве на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о захоронении Искандера на Новодевичьем кладбище по просьбе родных литератора.

Среди наиболее известных произведений писателя — роман «Сандро из Чегема», написанный по воспоминаниям его детства, повесть-притча «Кролики и удавы», повести «Созвездие Козлотура», «Стоянка человека».

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