Вашингтон, 2 августа, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо намерен присоединиться к сбору средств на избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Для этого он даст обед в своем особняке в Лос-Анджелесе, сообщает Variety со ссылкой на источники.

Danny Harrison Леонардо Ди Каприо

Мероприятие под названием «Разговор с Хиллари» пройдет 23 августа. Желающим принять участие в обеде необходимо заплатить $33,4 тыс. Из их $2,7 тыс. будут направлены в фонд избирательной кампании кандидата от Демократической партии, а остальные средства пойдут на прочие нужды в национальный комитет партии.

Ранее аналогичные сборы средств для кампании Клинтон проводили кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Джордж Клуни и певец Стинг. На мероприятия Клуни и Стинга билет также стоил $33,4 тыс. За вечер у Стинга было собрано около 8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, американская телекомпания CNN и исследовательская служба ORC недавно провели социологический опрос о том, кто из двух претендентов на пост президента США — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон — наиболее популярны. Так, согласно результатам опроса, 45% респондентов готовы отдать свой голосу Клинтон, и 48% — Трампу.