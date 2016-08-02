Горно-Алтайск, 2 августа, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Политика не должна вмешиваться в спорт, однако решение Международной федерации легкой атлетики, в соответствии с которым российских легкоатлетов не допустили до летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, продиктовано чем угодно, но только не интересами спорта и олимпийскими принципами. Об этом известная спортсменка Елена Исинбаева заявила на встрече со спикером Госсобрания Республики Алтай Иваном Белековым.

samsonov Алтай. Река

Встреча состоялась по инициативе Белекова во время командировки алтайского политика в Москву, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания. «Разговор, конечно же, зашел о несправедливом решении Международной федерации легкой атлетики. Елена Исинбаева, говоря о принятом решении в отношении ее и других спортсменов, не скрывала слез горечи, — говорится в сообщении. — По словам спортсменки, такое постановление не только несправедливо, но и крайне жестоко, тем более к таким спортсменам, как она, для которых в силу возраста эта олимпиада может стать последней в их спортивной карьере».

Елена Исинбаева, дважды становившаяся олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах, после рождения долгожданного ребенка четыре года усиленно готовилась к бразильской олимпиаде, и находится в отличной спортивной форме, поделился своими впечатлениями Белеков. Крайне важно, что она ни разу не была замечена в употреблении допинга.

Председатель Госсобрания пригласил чемпионку на Алтай. «Глядя на наши кристально чистые реки, голубые горы, дыша свежим воздухом, вы непременно найдете душевное спокойствие», — заметил Белеков. Он привел пример с прославленным алтайским борцом Иваном Самтаевым, который имел все основания для участия в сеульской олимпиаде 1988 года: за ним была победа на кубке мира, он был чемпионом Европы. Но в состав сборной СССР его не взяли, вместо него после вмешательства партийных боссов от КПСС на олимпиаду поехал совершенно другой спортсмен, который не смог достойно защитить интересы страны. «Но Иван Самтаев с этой обидой справился и достойно продолжил свою спортивную карьеру», — сказал Белеков.

«Хоть это и слабое утешение, — сказала Исинбаева, — но я очень рада, что заслуги Самтаева по достоинству оценены в республике. Очень правильно, что он в историю региона вошел еще и как депутат». Что касается приглашения, то над ним Елена Исинбаева пообещала подумать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по решению Международной федерации легкой атлетики все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято после обнародования доклада Всемирного антидопингового агентства. Российские легкоатлеты были отстранены из-за того, что в России якобы действует «государственная допинговая программа».

После оглашения такого решения российские легкоатлеты подали иск в Спортивный арбитражный суд, который отказался удовлетворить его. Исинбаева заявила, что обратится во все инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека.

27 июля Исинбаева расплакалась на встрече олимпийской сборной с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. «На приеме у президента не смогла сдержать слез от обиды, сильные девушки тоже иногда ломаются и поддаются эмоциям», — сказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.