Елену Исинбаеву пригласили лечить душевные раны на Алтае
Горно-Алтайск, 2 августа, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Политика не должна вмешиваться в спорт, однако решение Международной федерации легкой атлетики, в соответствии с которым российских легкоатлетов не допустили до летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, продиктовано чем угодно, но только не интересами спорта и олимпийскими принципами. Об этом известная спортсменка Елена Исинбаева заявила на встрече со спикером Госсобрания Республики Алтай Иваном Белековым.
Встреча состоялась по инициативе Белекова во время командировки алтайского политика в Москву, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания. «Разговор, конечно же, зашел о несправедливом решении Международной федерации легкой атлетики. Елена Исинбаева, говоря о принятом решении в отношении ее и других спортсменов, не скрывала слез горечи, — говорится в сообщении. — По словам спортсменки, такое постановление не только несправедливо, но и крайне жестоко, тем более к таким спортсменам, как она, для которых в силу возраста эта олимпиада может стать последней в их спортивной карьере».
Елена Исинбаева, дважды становившаяся олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах, после рождения долгожданного ребенка четыре года усиленно готовилась к бразильской олимпиаде, и находится в отличной спортивной форме, поделился своими впечатлениями Белеков. Крайне важно, что она ни разу не была замечена в употреблении допинга.
Председатель Госсобрания пригласил чемпионку на Алтай. «Глядя на наши кристально чистые реки, голубые горы, дыша свежим воздухом, вы непременно найдете душевное спокойствие», — заметил Белеков. Он привел пример с прославленным алтайским борцом Иваном Самтаевым, который имел все основания для участия в сеульской олимпиаде 1988 года: за ним была победа на кубке мира, он был чемпионом Европы. Но в состав сборной СССР его не взяли, вместо него после вмешательства партийных боссов от КПСС на олимпиаду поехал совершенно другой спортсмен, который не смог достойно защитить интересы страны. «Но Иван Самтаев с этой обидой справился и достойно продолжил свою спортивную карьеру», — сказал Белеков.
«Хоть это и слабое утешение, — сказала Исинбаева, — но я очень рада, что заслуги Самтаева по достоинству оценены в республике. Очень правильно, что он в историю региона вошел еще и как депутат». Что касается приглашения, то над ним Елена Исинбаева пообещала подумать.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по решению Международной федерации легкой атлетики все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято после обнародования доклада Всемирного антидопингового агентства. Российские легкоатлеты были отстранены из-за того, что в России якобы действует «государственная допинговая программа».
После оглашения такого решения российские легкоатлеты подали иск в Спортивный арбитражный суд, который отказался удовлетворить его. Исинбаева заявила, что обратится во все инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека.
27 июля Исинбаева расплакалась на встрече олимпийской сборной с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. «На приеме у президента не смогла сдержать слез от обиды, сильные девушки тоже иногда ломаются и поддаются эмоциям», — сказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.