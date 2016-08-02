Брюссель, 2 августа, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Бельгийская легкоатлетка Марике Верворт, в 2012 году ставшая победительницей Паралимпиады в гонках на колясках, намерена выступить на соревнованиях в Рио-де-Жанейро и завершить свою карьеру. Спорсменка серьезно задумывается о совершении эвтаназии после Игр, пишет издание Le Parisien.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1870-е

37-летняя Марике Верворт страдает заболеванием, из-за которого ее ноги парализованы. Однако на ее счету, помимо золотой паралимпийской медали, четыре мировых рекорда и хет-трик чемпионата мира в Дохе. По словам спортсменки, шанс на победу в Играх-2016 у нее есть, однако уровень конкуренции на состязаниях будет высоким.

В настоящее время тренировки даются спортсменке все с большим трудом — ее болезнь прогрессирует, и выступление в Рио должно стать последним в ее карьере. По признанию Верворт, все видели ее с золотой медалью, однако никому не известно о ее страданиях.

Спорсменка заявляет, что тренировки для нее — единственный повод, чтобы жить.

«Когда я сажусь в гоночное кресло, все плохое уходит, я гоню от себя все мрачные мысли и борюсь со страхом, болью и разочарованием. Так я и выиграла свои золотые медали», — поделилась она.

Согласно законодательству Бельгии, для совершения эвтаназии необходимо письменное согласие трех врачей. По словам Верворт, документы для этого уже готовы. Церемония похорон должна быть скромной: «Я хочу, чтобы все выпили бокал шампанского и вспомнили обо мне», — говорит она.

Процедура эвтаназии, добровольного ухода из жизни, была легализована в Бельгии в 2002 году. В 2014 году парламент страны принял законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных несовершеннолетних.