Колумбус, США, 2 августа, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп в своем выступлении на митинге союзников в штате Огайо призвал вступить в союз с Россией для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает FoxNews.

manhhai Американский бомбардировщик

По его словам, примкнуть к союзу Москвы и Вашингтона могли бы и соседние страны, а также НАТО. Вместо того, чтобы в союзе с Россией «разбомбить Иг» (запрещена в РФ), Вашингтон толкает Москву к союзу с Китаем «из-за нефти», считает Трамп. Ответственность за эти действия лежит на действующем президенте США Бараке Обаме и его администрации, добавил политик.

Говоря о возможном союзе, Трамп подчеркнул, что с его помощью могли бы быть осуществлены и «другие вещи». Какие именно — медиамагнат не уточнил. Также он ответил на обвинения в симпатиях к России.

«Я давно веду дела и часто я заключал более хорошие сделки с людьми, которые говорят обо мне ужасные вещи», — сказал Трамп, пояснив, что хочет заключать соглашения, а что о нем говорят — его мало волнует.

Напомним, миллиардера Дональда Трампа обвиняют в слишком мягком подходе к российскому президенту Владимиру Путину. Кандидат в президенты США пообещал избирателям, что рассмотрит вопрос о присоединении Крыма к РФ, а затем, возможно, отменит антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM , 20 июля в ходе съезда республиканцев в Кливленде Дональд Трамп был официально избран кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Одновременно губернатор штата Индиана Майкл Пенс был выдвинут кандидатом в вице-президенты.