Вашингтон, 2 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лично не знаком с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил сам американский миллиардер в интервью телеканалу FoxNews.

kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, все заявления действующего главы Белого дома Барака Обамы про дружбу Трампа с Путиным не соответствуют действительности.

«Я не дружу (с Владимиром Путиным), — говорит миллиардер. — Я с ним даже не знаком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллиардера Дональда Трампа обвиняют в слишком мягком подходе к российскому президенту Владимиру Путину.

Кандидат в президенты США пообещал избирателям, что рассмотрит вопрос о присоединении Крыма к РФ, а затем, возможно, отменит антироссийские санкции.

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