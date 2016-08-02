Вашингтон, 2 августа, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Москва не должна допустить проведения в Сирийской Арабской Республике наступательных операций как со стороны самой России, так и со стороны вооружённых сил президента Сирии Башара Асада, сообщает Reuters.

Freedom House Идут в наступление

«Крайне важно, чтобы и Россия, и режим Асада воздерживались от проведения наступательных операций, а мы со своей стороны будем добиваться от оппозиции, чтобы она тоже воздержалась от таких операций», — сказал Керри.

Это необходимо для того, чтобы сирийскую ситуацию можно было разрешить политическим, а не военным путём. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга с главой МИД Колумбии Марией Анхелой Ольгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 августа, в провинции Идлиб (Сирия) вооружённой сирийской оппозицией был сбит российских военный вертолёт Ми-8: все находящиеся на борту военные погибли.

Читайте подробнее: В Сирии с земли сбит российский вертолёт Ми-8

Представитель Белого дома Эрик Шульц заявил, что Вашингтон выражает сожаление в связи со случившимся. По его словам, правительство Соединенных Штатов продолжает работать над политическим разрешением сирийского конфликта.

Читайте подробнее: Белый дом выражает сожаление в связи с гибелью экипажа Ми-8 ВКС РФ в Сирии

Стоит отметить, что вооружённая сирийская оппозиция воюет в Сирии против президента САР Асада и финансируется Вашингтоном.