Вашингтон, 2 августа, 2016, 07:26 — ИА Регнум. США могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, если попробуют помочь Украине вернуть Крым. Об этом, как передаёт издание Politco, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на встрече со сторонниками в штате Огайо.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

Миллиардер ответил на нападки местных журналистов, усомнившихся после его интервью телеканалу ABC в том, что он знал о присоединении Крыма к РФ в 2014 году.

«Я знал это точно, — отметил кандидат в президенты США. — Это было примерно 2 года назад. Я имел в виду, если вы хотите вернуть Крым сейчас, вам придется начать Третью мировую войну, чтобы получить его обратно».

При этом Трамп подчеркнул, что переход Крыма к РФ состоялся в период, когда президентом США был Барак Обама.

«Это произошло во время дежурства Обамы (президент США Барак Обама)», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав России после референдума, которому предшествовал госпереворот на Украине.