Москва, 2 августа, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на 129-й сессии организации заявил, что решение о допуске российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро было основано на принципе справедливости, сообщает Associated Press.

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По его словам, этот принцип не должен иметь ничего общего с политикой. «В связи с серьезностью обвинений мы не могли применить принцип презумпции невиновности по отношению к российским спортсменам», — сказал Бах, пояснив, что также чиновники МОК не могли лишить атлетов права доказать свою невиновность.

Глава МОК добавил, что вопросом о причастности Минспорта РФ к допинговой системе комитет занялся сразу, после публикации доклада Макларена (главы независимой комиссии WADA) по допинговым нарушениям в РФ. Если изложенные в нем факты подтвердятся, то это будет «беспрецедентная атака на честность спорта и Олимпийские игры».

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Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа. Окончательный состав сборной России на Игры до сих пор не сформирован. Согласно решению МОК, решать судьбу российских спортсменов по участию в Олимпийских играх в Рио будет специальная комиссия из трех человек. Окончательное решение будет объявлено 5 августа.