Якутск, 2 августа, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Жители и общественники Якутии снова сообщают о том, что в некоторых госучреждениях поставлена на конвейер подделка подписных листов за кандидата-самовыдвиженца, госсоветника республики Андрея Борисова. Но жалоб в избирком по-прежнему не поступало, заверила корреспондента ИА REGNUM заместитель председателя ЦИК Якутии Екатерина Андреева.

PDPics Ручка. Подпись

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Между тем, общественник Василий Алексеев, снимавший работу с подписными листами на видео, был заперт в кабинете, после чего обратился в полицию с заявлением о том, что его незаконно лишили свободы, пишет «Блокнот Якутска». По его данным, незаконная подделка подписей шла в кабинете библиотеки СВФУ, занимались этой работой в основном студенты. Работу с подписными листами общественник снял на видео, проинформировав присутствующих о том, что ведёт видеосъёмку. На записи видно, что за столами заполняют бумаги около 10 человек, некоторые прикрывают листами лица, на вопрос, чем они занимаются, люди не отвечают. Региональное СМИ сообщает, что заперт в кабинете общественник был сразу после того, как проинформировал о том, что ведёт видеосъёмку.

Информагентство также публикует стенограмму аудиозаписи, на которой начальник Управы Гагаринского округа Якутска Надежда Доброхотова требует от подчинённых предоставить паспортные данные друзей, родственников и знакомых для заполнения подписных листов за Андрея Борисова. «Вова, друзья есть? Их паспортные данные, за них какую-то загогулину поставишь. Я сейчас за своих подпишусь», «Короче паспортные данные, накалякать за них подпись, все и прописка еще», — фразы из опубликованной стенограммы разговора главы Управы с подчинёнными.

В избиркоме Якутии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что жалоб на поделку подписей в республиканский ЦИК не поступало. «Информацию пишут, а поводов для жалоб на самом деле нет, потому и не поступают», — пояснила заместитель председателя региональной избирательной комиссии Екатерина Андреева. Ранее она уверенно поясняла, что такие сообщения, скорее всего, недостоверны.

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Между тем, в одном из штабов Андрея Борисова отреагировали на обвинения в подделке подписей, сделанные кандидатом от «Справедливой России» Федотом Тумусовым. Представитель кандидата в Верхневилюйском районе Семён Михалёв заверил корреспондента ИА REGNUM, что информация о фальсификации подписных листов не соответствует действительности: «Подтверждения данной информации нет, никаких доказательств не представлено». Семён Михалёв также выразил уверенность, что требуемое законодательством число подписей (около 19 тысяч) кандидатом Андреем Борисовым будет представлено, поскольку работа в его штабе идет очень активно.

Интересно также, что сообщение кандидата от «Справедливой России», депутата Госдумы Федота Тумусова о подделке подписей вызвало общественный резонанс в Верхневилюйском районе республики. Как пишет SakhaLife, жители села Хоро возмущены тем, что эсер опубликовал фото бланков с их паспортными данными, и подготовили открытое письмо, в котором призывают разобраться в ситуации компетентные органы. Люди опасаются, что их паспортными данным могут воспользоваться, например, компании, занимающиеся моментальными займами.

Напомним, однофамилец главы Якутии Егора Борисова Андрей Борисов, в пользу которого якобы незаконно собираются подписи, является госсоветником республики и, как полагают эксперты, неофициальным кандидатом от партии власти. Официального кандидата от «Единой России» региональному отделению партии власти выдвигать запретили, реализовав таким образом федеральное межпартийное соглашение в пользу баллотирующегося от «Справедливой России» Федота Тумусова, отмечали политологи.

Как сообщало ИА REGNUM, баллотирующийся по одномандатному округу «эсер» сообщил в своём Facebook о том, что стал свидетелем подделки подписных листов за Андрея Борисова в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии. Федот Тумусов опубликовал фото, на которых сначала на подписных листах заполнены только две последние колонки «дата» и «подпись», а потом дописаны паспортные данные и ФИО. «Абсолютно наглядно видна вся технология фальсификации», — сделал вывод кандидат от «Справедливой России».

Использованием административного ресурса при сборе подписей была возмущена и представительница Якутского регионального отделения Общества «Знание» Зоя Соловьёва, которая также идёт на выборы в Госдуму без партийной поддержки. Кандидат устроила скандал в фойе Саха театра, где шёл активный сбор подписей за Андрея Борисова, который долгое время был министром культуры республики.

Напомним, по одномандатному округу Якутии в Госдуму баллотируются помимо Андрея Борисова, Федота Тумусова и Зои Соловьёвой ещё 9 человек. Представлять ЛДПР на выборах будет депутат регионального парламента Гаврил Парахин, КПРФ — секретарь регионального отделения партии Пётр Аммосов, «Коммунистов России» — пенсионер Александр Лазарев, «Партию роста» — предприниматель Айсен Тихонов. От российской экологической партии «Зеленые» баллотируется директор ООО «Эффект» Айтал Ефремов, от «Яблока» — соучредитель «Диссернета» Андрей Заякин, от «Родины» — генеральный директор «Якутскэнерго» Олег Тарасов. Бороться за места в Госдуме без партийной поддержки будут также председатель совета муниципальных образований Якутии Максим Местников и сопредседатель регионального отделения ОНФ, член фракции «Единой России» в Госсобрании республики Алёна Атласова.

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