Омск, 2 августа, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Жители поселка Большие Поля через суд пытаются добиться от мэрии установки фонарей на улице Новой.

tribuna-neo.ru Разбитый фонарь.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, проверка, проведенная по обращению жителей поселка, показала, что на протяжении всего участка дороги на этой улице отсутствует наружное освещение.

По данным департамента городского хозяйства администрации Омска, строительство объектов, в том числе линий наружного освещения за счет средств местного бюджета, ведется в соответствии с адресной инвестиционной программой города. Работы по строительству линий наружного освещения на улице Новой планировали выполнить в 2012 году. Однако фонари не установлены до сих пор из-за уменьшения бюджетных ассигнований.

В облпрокуратуре уточнили, что жители поселка Большие Поля, начиная с 2011 года, неоднократно обращались в органы местного самоуправления с просьбой организовать им уличное освещение. Этот вопрос не решен до сих пор. В связи с этим прокурор Советского округа Омска направил в суд исковое заявление с требованиями обязать администрацию города (департаменты городского хозяйства и строительства) организовать наружное уличное освещение на улице Новой.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде Омска.

В городском департаменте информационной политики эту ситуацию ИА REGNUM комментировать отказались: «До вынесения процессуального решения мы никаких комментариев давать не будем».

Добавим, проблемы с уличным освещением ранее неоднократно возникали в Омске и Омской области. Например, нормальное освещение улиц села Усть-Ишим было обеспечено лишь в 2014 году после вмешательства прокуратуры. Не было уличного освещения и в деревне Пресновка Оконешниковского района. Причина — отсутствие осветительных приборов. Два года назад по иску прокурора Октябрьского округа Омска суд обязал органы местного самоуправления обеспечить освещение улиц микрорайона Крутая горка.