Вашингтон, 2 августа, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уволил своего старшего политического советника Эда Бруковера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

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Причину увольнения советника кандидата в президенты источники не уточняют. Известно, что Бруковер присоединился к предвыборной кампании миллиардера в марте этого года, а в июне перед ним была поставлена задача обеспечить связи между кампанией Трампа и Национальным комитетом Республиканской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в ходе съезда республиканцев в Кливленде Дональд Трамп был официально избран кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Одновременно губернатор штата Индиана Майкл Пенс был выдвинут кандидатом в вице-президенты.