Москва, 2 августа, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что «стена Цоя» может занять место в галерее в случае принятия властями соответствующего решения. Об этом он заявил в интервью агентству «М24».

7mest.com Стена Цоя

«Моё мнение: стену Цоя нужно оставить на старом месте. Она является одним из феноменов уличной жизни и культуры. Но если будет принято решение её убрать, то она могла бы занять достойное место в галерее современного искусства», — отметил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 июня на «стене Цоя» на Арбате, почитаемой поклонниками рок-группы «Кино» и её лидера Виктора Цоя, появилась надпись «Цой мёртв». Уже утром он была закрашена сотрудниками коммунальных служб.

Ранее, в апреле этого года, депутат Мосгордумы, руководитель Комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил присвоить «стене Цоя» статус памятника.