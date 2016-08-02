Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Камчатка за минувший июль побила сразу три рекорда по температуре воздуха. По словам синоптиков, это лето в регионе самое теплое за последние несколько лет — примерно с 2001 года. Сейчас погода на полуострове ухудшилось и метеорологи считают, что новых рекордов больше не будет, передает корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Термометр.

Один из самых крупных рекордов был побит в Петропавловске-Камчатском 30 июля, когда температура воздуха в городе поднялась до отметки плюс 26,9 градусов. Такого здесь не помнят с 1943 года.

«Стояла аномальная жара. Несколько дней подряд. Было душно. Такие температуры не привычны для Камчатки, но в этом году долго в июле властвовал антициклон, благодаря которому и установилась такая погода», — пояснили синоптики, отмечая, что среднесуточная температура в июле на Камчатке превысила климатическую норму на 3 градуса.

Причем в начале второго месяца лета теплее было в районах полуострова, для которых также не свойственна такая жара. Например, в столице Корякии — Палане, побит рекорд 1957 года. Тогда здесь зафиксировали температуру плюс 24 градуса, а в этом июле воздух прогрелся до плюс 26. Непривычно жарко было и в поселке Козыревск, где 15 июля был установлен новый рекорд максимальной температуры, который теперь составляет +34 градуса — это на два градуса выше рекорда 1945 года.

Однако, как сказали корреспонденту ИА REGNUM синоптики, с завершением июля закончились и рекорды. В начале месяца в регион пришли холодные воздушные массы и погода резко испортилась. Пошли дожди. В дальнейшем никаких новых аномалий метеорологи не прогнозируют. Единственное, на Камчатке может заметно потеплеть в конце августа, но специалисты метеоцентра не рассчитывают на новые рекорды. Пока на Камчатке дожди.