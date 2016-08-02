Бразилиа, 2 августа, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро не будет столь масштабной и дорогой как церемонии открытия последних лет, проведённые в других странах. Об этом заявил исполнительный продюсер церемонии в Рио Марко Балич, передаёт агентство Reuters.

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По его словам, мероприятие будет организовано с учётом непростой финансовой ситуации в Бразилии. На открытии Олимпиады-2016 не следует ожидать «грандиозности Пекина, масштабных спецэффектов Афин, эксцентричности и технологичности Лондона», тем не менее церемония будет «очень современной», отметил Балич.

Напомним, летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это будет первая Олимпиада, которая состоится на территории Южной Америки.