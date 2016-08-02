Пекин, 2 августа, 2016, 04:34 — ИА Регнум. В Китае начался судебный процесс в отношении Фэн Чжимина — бывшего чиновника, возглавлявшего полицию в Автономном районе Внутреняя Монголия. Подсудимый обвиняется в коррупции, незаконном хранении оружия, многочисленных хищениям, а также в уклонении от уплаты налогов.

liberation.fr Верховный Народный Суд КНР

Китайская прокуратура заинтересовалась личностью главы полиции сразу после того, как в 2014 г. в КНР разразился скандал из-за судебной ошибки, в результате которой был казнен невинный житель Внутренней Монголии. Более 2 лет внутренние службы вели наблюдение за главой полиции, в результате чего удалось установить причастность экс-чиновника к ряду преступлений, пишет «Чжунго жибао».

Фэн Чжимин отказывается сотрудничать со следствием и не признает свою вину. По его мнению, судебный процесс был инициирован «одним из многочисленных врагов, которому чиновник усложнил жизнь, борясь с коррупцией». Прокуратура требует высшей меры наказания без права на замену наказания пожизненным сроком. Слушания по делу продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 июля Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины опубликовала отчет, согласно которому в период с января по июль 2016 г. 26,9 тыс. чиновников понесли наказание за нарушение дисциплины. Большинство должностных лиц получили различные сроки лишения свободы за расточительство и уклонение от уплаты налогов.