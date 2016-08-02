Севастополь, 2 августа, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянников заявил о готовности к прямым губернаторским выборам в случае если будет принято соответствующее решение.

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«Я хочу подчеркнуть, что планирую решать прежде всего экономические, а не политические вопросы. Но в случае принятия решения о прямых выборах губернатора буду к ним готов», — сказал Овсянников в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что «настроен на конструктивный диалог с представителями разных команд», в том числе «готов работать» с бывшим председателем Законодательного собрания Севастополя Алексеем Чалым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отправил правительство города в полном составе в отставку с 28 июля — то есть со дня отставки губернатора Сергея Меняйло. При этом все члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Отметим, что в Законодательном собрании Севастополя ранее уже дважды были отклонены поправки в устав о прямых всенародных выборах губернатора. Как заявляла и.о. спикера Заксобрания Екатерина Алтабаева, процедура избрания губернатора депутатами может состояться в течение ближайших месяцев.