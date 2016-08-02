Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2016, 04:23 — ИА Регнум. На Камчатке в районе горы Вачкажец охотоведы застрелили взрослого медведя, на которого несколько дней жаловались туристы. Косолапый повадился ходить в туристический лагерь и «разорять» палатки отдыхающих. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве охраны животного мира, специалисты выехали на место еще несколько дней назад, но тогда зверь исчез.

iohotnik.ru Следы молодого медведя

Однако, по словам охотоведов, медведь все же вернулся к палаткам и был застрелен. «Часть вины за это, конечно, лежит и на самих туристов. Косолапый шел на запах пищи и бытовых отходов. Он искал пропитание», — отметили специалисты, добавив, что зверя застрелили вынуждено, так как его не удавалось отогнать от места, где он уже привык добывать себе пищу.

Убитый медведь — самец, которому больше четырех лет. Его вес составил примерно 300 кг, добавили охотоведы. Они в очередной раз попросили туристов — местных и приезжих, не быть беспечными — убирать за собой мусор в пакеты и увозить с туристических стоянок. Дело в том, что медведь один раз найдя еду на одном месте продолжает туда возвращаться за пропитанием.

Этот косолапый стал 27 медведем, застреленным на Камчатке с начала года из-за опасности для людей. За весь сезон 2015 года было ликвидировано 53 зверя.

Горный массив Вачкажец — одно из самых популярных мест для отдыха для туристов на Камчатке. Это древний вулкан. Базовый лагерь находится на высоте 450 м на берегу озера, в долине.