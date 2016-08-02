Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Конкурс на одно место в Законодательное собрание Камчатки третьего созыва составляет 9,8 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, кандидатов всего 275, кресел в парламенте — 28.

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Накануне на Камчатке завершилась регистрация кандидатов. Причем изначально их было 376 человек — это вместе со всеми теми, кто был указан в списках партий, был выдвинут ими по одномандатным округам, и самовыдвиженцы.

«Как и предполагалось, процедуру регистрации прошли не все. Осталось 275 кандидатов — 210 выдвинуты партиями по спискам, а 65 будут баллотироваться по округам. Из последних — 12 самовыдвиженцев, остальные — от партий», — пояснили в избиркоме.

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Напомним, регистрацию из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей в подписных листах не прошли три из восьми заявившихся партий: «Союз Труда», «Коммунисты России» и «Партия Роста». Будут участвовать в выборах «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Воля». Но последняя выставила своих кандидатов только по одномандатным округам.

«Избирательная комиссия края провела жеребьевку для определения последовательности размещения в избирательном бюллетене наименований и эмблем избирательных объединений. В жеребьевке приняли участие представители всех избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов», — добавили в избиркоме.

Наименования партий в бюллетенях будут указаны в следующем порядке: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России» и КПРФ.

Выборы в Законодательное собрание Камчатки 18 сентября пройдут по смешанной системе — 14 мест получат те, кто идет по спискам партии, 14 кресел достанется одномандатникам.