Москва, 2 августа, 2016, 03:59 — ИА Регнум. В результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы в ночь на 2 августа погиб один человек, восемь человек спасены, передаёт телеканал НТВ.

db22.ru Российские пожарные и МЧС

Инцидент произошёл в 3-м Нижнелихоборском проезде. Загорелась одна из квартир на верхнем этаже здания. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

Как сообщает телеканал Рен ТВ, после прибытия на место пожарных жильцы дома были эвакуированы. По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовали хлопки. Сообщается, что возле дома также загорелись провода, в связи с чем жильцам потребовалось убрать автомобили со стоянки.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Причины произошедшего выясняются.