Шэньчжэнь, Китай, 2 августа, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Сильнейший тропический ураган «Нида» обрушился на южное побережье КНР. Тайфун добрался до берегов Китая на несколько часов раньше чем ожидали синоптики, скорость ветра превышает 150 км/ч.

g.denik.cz Тайфун «Нида»

Власти Шэньчжэня — крупнейшего технологического центра Китая — сообщают о колоссальном ущербе. Главный удар стихии пришелся именно на Шэньчжэнь, затем эпицентр «Ниды» сместился в северо-западном направлении. Ураган затронет такие города, как Дунгуань, Фошань, а также столицу провинции — Гуанчжоу, пишет «Сина синьвэнь».

На территории провинции введен наивысший «красный» уровень общественной опасности. Приостановлена работа общественного транспорта. Сотни рейсов задержаны или отменены. Власти провинции призвали граждан не покидать свои дома без необходимости.

Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Не смотря на усилия со стороны государства, жертв избежать не удалось. На настоящий момент подтверждена смерть 1 гражданина КНР, еще несколько человек пропали без вести. Окончательный подсчет человеческих потерь станет возможен лишь через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Нида» стал четвертым тропическим тайфуном в 2016 г. Синоптики впервые обнаружили ураган утром 31 июля в 380 км от побережья Филиппин, тогда скорость ветра достигала 28 м/с. Ожидалось, что ураган достигнет побережья КНР в районе провинции Гуандун утром 2 августа, скорость ветра увеличится до отметки в 38−45 м/с.