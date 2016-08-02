Вашингтон, 2 августа, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что вмешательство США с целью возврата Крыма Украине может привести к началу Третьей мировой войны, передаёт издание Politco.

Дональд Трамп — кандидат в президенты США от Республиканской партии

Выступая перед своими сторонниками в штате Огайо, политик также прокомментировал высказывания о том, что сам он не знает, где Крым находится на карте, и когда полуостров присоединился к России.

«Я знаю это точно. Это было примерно два года назад. Да? Примерно. Это произошло во время срока Обамы», — сказал Трамп.

Отметим, что ранее кандидат в президенты от Республиканской партии заявлял о готовности рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах.

По словам Трампа, жители Крыма сделали свой выбор в пользу России, и потому властям США придётся учитывать мнение населения полуострова. «Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где он был прежде», — заявлял американский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, которому предшествовал государственный переворот на Украине. На референдуме за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% населения полуострова.