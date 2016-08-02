Владивосток, 2 августа, 2016, 04:08 — ИА Регнум. В Приморье сотрудники Дальнегорского химкомбината «Бор» завтра, 3 августа, выйдут на митинг. Люди, перешедшие на работу с обанкротившегося предприятия-тёзки, продолжают сталкиваться с прежними проблемами: работодатель отказывается индексировать зарплату, перечислять профсоюзной организации взносы — выплаты не производятся свыше трёх месяцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/old_melitopol Митинг на Базарной площади в марте 1917-го.

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По данным профсоюзной организации, на вновь созданном предприятии ООО «ДХК Бор» до сих пор не заключён коллективный договор. Камнем преткновения для работодателя стало требование включить пункт об индексации заработной платы. Пока люди пытаются синхронизировать её размер с ростом инфляции, руководство химкомбината подсчитывает убытки от законного нововведения — около 100 миллионов рублей ежегодно.

Вместе с тем работодатель свыше трёх месяцев отказывается перечислять профсоюзные взносы с зарплат работников на счёт организации, что подрывает экономическую основу существования профсоюза.

Более того — из-за прений сторон относительно заключения коллективного договора профсоюзную организацию выселили из помещения в химкомбинате.

Привлечь внимание к сложной ситуации на градообразующем предприятии приморского моногорода сотрудники в очередной раз решили при помощи митинга. Он состоится завтра, 3 августа, на центральной площади Дальнегорска.

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Как сообщало ИА REGNUM, при сокращении численности штата (процедура банкротства была введена в отношении АО «Горно-химическая компания Бор» 10 ноября 2015 года Арбитражным судом Москвы) с предприятия уволили более 2 тысяч человек. При этом 1 324 работникам не выплатили компенсации за неиспользованный отпуск в размере 45 миллионов рублей.

Урегулировать вопрос, по данным прокуратуры Приморского края, удалось лишь в конце июля 2016 года. В частности, представление об устранении нарушений трудового законодательства было внесено и конкурсному управляющему.

«В районный суд были направлены иски о взыскании в пользу работников выплат. В результате комплекса принятых мер бывший работникам АО «ГХК Бор» компенсация за неиспользованный отпуск по состоянию на 29 июля выплачена в полном объёме», — прокомментировала официальный представитель ведомства Елена Телегина.