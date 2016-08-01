Москва, 2 августа, 2016, 02:40 — ИА Регнум. При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи жителям оккупированных населённых пунктов Сирии. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень

В частности, в районы города Алеппо, находящиеся под контролем вооружённых формирований, с вертолёта Ми-8 десантирован гуманитарный груз — 6,5 тысяч продуктовых комплектов.

Самолетом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажденный боевиками «Исламского государства» (группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз, полученный по линии ООН, основу которого составили крупы и томатная паста, общей массой более 21 тонны.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённого пункта Эль-Бустан провинции Хама доставлены мука, рис и консервы, а ученикам школы Шагит Аммар Халиль в провинции Латакия — ученические наборы.

По информации Минобороны России, в течение суток заключены соглашения о примирении с представителями ещё двух населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, такми образом, увеличилось до 329.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Риф-Дамаск, Эль-Кунейтра, Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, пока остаётся без изменений — 61.