Москва, 2 августа, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки российской стороной зафиксировано шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Арбил, Хауш-эль-Хайят, Джаубар, Дума, Хараста провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружёнными формированиями «Сирийской свободной армии» обстрелян населённый пункт Таума», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли населенный пункт Хандрат, кварталы Эль-Халидия, Лерамон, Аз-Загра и торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населенные пункты Арбил, Хауш-эль-Фара, Джаубар, Хутейта-аль-Джараш, а также аэропорт в городе Хама», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.