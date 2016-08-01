Вашингтон, 2 августа, 2016, 02:10 — ИА Регнум. В администрации президента США Барака Обамы не исключают введения санкций против страны, чьи хакеры осуществили атаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналиста, Шульц отметил, что в настоящее время ФБР продолжает расследование по данному делу, и предложил дождаться его обнародования результатов. В то же время он отметил, что, «к сожалению, России принадлежит плохой рекорд, когда речь идёт о данного рода деятельности».

Представитель Белого дома также напомнил заявление главы АНБ и Киберкомандования ВС США, адмирала Майка Роджерса о том, что «в России есть люди, которые умеют проводить кибероперации, работая быстро, точно и незаметно, и Россия является домом для значительного сегмента киберпреступников, имеющих жертв по всему миру».

Эрик Шульц также уточнил, о каких санкциях может идти речь. По его словам, это и экономические санкции, принимаемые Министерством финансов США, и правоохранительные меры, которые принимает Министерство юстиции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в стане демократов в США разразился скандал, вызванный публикацией на сайте WikiLeaks электронных писем Национального комитета Демократической партии. Из переписки, в частности, стало известно, что во время первичных выборов демократы согласовывали действия по поддержке кандидатуры Хиллари Клинтон в ущерб интересам её основного конкурента Берни Сандерса.

24 июля глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Робби Мук заявил, что за кражей и публикацией писем стоят власти России. По его словам, это было сделано с целью поддержать предвыборную кампанию кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

29 июля глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что пока не готов сообщить о том, кто стоял за взломом серверов и хищением переписки членов Национального комитета Демократической партии.