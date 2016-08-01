Махачкала, 2 августа, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Десять пострадавших в результате взрыва газа в Махачкале будут доставлены на лечение в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Последствия взрыва газового баллона в Махачкале

За пострадавшими будет направлен самолет Ил-76, оснащенный специальными медицинскими модулями и оборудованием и позволяющими оказывать медицинскую помощь уже во время полёта.

По информации ведомства, в столицу будут направлены десять женщин, получивших ожоги второй и третьей степеней.

Как передавало ИА REGNUM, баллон с газом взорвался 1 августа в банкетном зале ресторана «Лайли» в Махачкале. Это произошло в кухонном помещении в горячем цехе во время приготовления обеда. По последним данным, в результате инцидента пострадали 28 человек.

В МЧС республики ранее заявили, что к «Лайли» имелись претензии по поводу содержания и эксплуатации в ресторане газового оборудования. Также фиксировалось несоблюдение персоналом комплекса требований к безопасному использованию этого оборудования.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.