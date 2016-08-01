Минск, 2 августа, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Сайт «Западная Русь» 1 августа 2011 года опубликовал первую подборку стихов русского поэта из Минска Анатолия Аврутина, положившую начало составления оригинальной Антологии западнорусской поэзии, сообщает издание.

Илья Галкин. За чтением. 1809

Аврутин — один из самых известных литературных подвижников в постсоветской республике, на протяжении многих лет редактирует единственный в Белоруссии журнал русской литературы «Новая Немига литературная». На момент составления первого западнорусского сборника поэзии Аврутин насчитал в Белоруссии 25 самобытных русских поэтов.

«А то ведь до того определенные «свядомыя» литературные силы не уставали внушать согражданам, что сколько-нибудь заметных имен из числа пишущих в Белоруссии на русском попросту не существует, — отметила редакция zapadrus.su. — Действительно, на тот момент даже истинные любители поэзии разве что слышали, кроме имени самого А. Аврутина, фамилии Вениамина Блаженного, Светланы Евсеевой, Михаила Шелехова, Валентины Поликаниной».

Аврутин составил двадцать пять поэтических подборок своих коллег. Редакция «Западной Руси» опубликовала их в специальном разделе «Антология западнорусской поэзии», констатировав: «Вот тогда-то и стало возможным оценить истинные масштабы интереса читателей со всего мира к русскому поэтическому слову Белоруссии. Результаты превзошли все ожидания».

«Как признается сам составитель, за все эти годы он ни разу не пожалел, что включил в Антологию имена именно этих поэтов. Хотя некоторые из ныне здравствующих ведут себя по-разному. Скажем, переехавшая несколько лет назад в США Наталья Татур, чьи произведения вначале стабильно входили в десятку самых читаемых, с некоторых пор активно выступает в социальных сетях с ярых антирусских и антироссийских позиций. Казалось бы, какая связь между гражданской позицией автора и его поэтическим творчеством? Оказывается, самая прямая — в какой-то момент читатели просто… прекратили читать стихи Натальи, подборка которой ныне занимает последнее место по числу посещений… Красноречивый пример, не правда ли?», — сказано в публикации.

Аврутин считает, что для полноты представления западнорусской поэзии Антологию, в случае её издания, следует расширить, представив в ней творчество давно ушедших от нас поэтов старшего поколения. Редакция «Западной Руси» поздравила составителя Антологии, а также всех участников литературного проекта и тех, кто к нему присоединится.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии материально поощряют «сознательных» авторов, предпочитающих писать на «беларускай мове» — подобно советским авторам, о которых Юрий Левитанский написал так: «И мы уходим в переводы, идем в киргизы и в казахи, как под песок уходят воды, как Дон Жуан идет в монахи». Построенная в Белоруссии модель предполагает поощрение милиционеров, а не поэтов, тем более поэтов западнорусских. Чиновники Союзного государства Белоруссии и России, получив в распоряжение немалые средства налогоплательщиков, могут выказывать альтернативную точку зрения на этот факт.