Брюссель, 2 августа, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Заявления Москвы и Анкары о перспективах возобновления проекта газопровода «Турецкий поток» вызывают обеспокоенность в политических кругах Европейского союза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Anadolu Agency Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и Алексей Миллер во время облёта планируемой трассы сухопутной части газопровода «Турецкий поток». Февраль 2015 года

Представители ЕС опасаются, что «Турецкий поток» позволит обойти Украину в качестве транзитного маршрута и увеличит зависимость Евросоюза от российских газовых поставок, при этом альтернативные поставки из Каспийского региона будут перекрыты.

«Новая дружба Турции с Россией может стать проблемой, если Россия попытается заменить Турцией Украину. Это имеет смысл для Турции, получать дешёвый газ из России, но это будет иметь и дополнительные условия, так как, вероятно, станет проблемой для нас», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля министр энергетики России Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Анкары по газопроводу «Турецкий поток». По его словам, стороны рассматривают возможность строительства двух веток магистрали: одна нитка пойдёт к турецким потребителям, вторая — в Южную Европу.

Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы, минуя другие страны, напрямую покупать голубое топливо у России, потому как иной вариант увеличит стоимость транзита, что отразится на стоимости транспортировки, а в итоге и на цене на газ для потребителей, отметил Новак. Эту задачу призвана решить одна нитка «Турецкого потока», предназначенная сугубо для потребителей в республике. Её мощность составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

Вторая нитка, которая, согласно плану, предназначается для потребителей в Юго-Западной Европе, также может быть построена по дну Черного моря и через территорию Турции.

В случае успешного завершения переговоров между Россией и Турцией общая пропускная способность двух ниток газопровода составит, согласно проекту, 31,5 млрд кубометров газа в год. Следует отметить, что это в два раза меньше, чем предполагалось в первоначальном проекте «Турецкого потока» от 2014 года (63 млрд кубометров).