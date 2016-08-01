Париж, 2 августа, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Во Франции задержан и помещён под арест 36-летний мужчина, подозреваемый в связях с исполнителем теракта в Ницце Мохаммедом Булелем, передаёт Agence France-Presse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи у посольства Франции в Москве в память о жертвах теракта в Ницце 14 июля 2016 года

По сведениям французских правоохранителей, мужчина, представленный как Хамди З., общался с Мохамедом Булелем до совершения им теракта по меньшей мере на протяжении года.

Как сообщает издание Le Figaro, одним из оснований для задержания послужила фотография, на которой подозреваемый запечатлён вместе с Булелем на фоне грузовика, на котором тот позднее въехал в толпу людей в Ницце.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля на Английской набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса на грузовике протаранил толпу людей. Автомобиль проехал в толпе два километра, прежде чем его застрелили полицейские. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 84 человека, около 200 получили ранения.

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