Минск, 2 августа, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Государственные СМИ Белоруссии опубликовали сообщения о фальсификации данных базирующегося в Вильнюсе «Независимого института социально-экономических и политических исследований» (НИСЭПИ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рупор пропаганды

«Разоблачительные» сюжеты гостелеканалы Белоруссии транслировали 31 июля и 1 августа. В частности, по первому телеканалу Белтелерадиокомпании («Беларусь-1») был показан репортаж «Примат НИСЭПИ», в котором утверждалось, что деятельность литовского института имеет отношения не к социологии, а к производству фальсифицированной отчётности для западных заказчиков.

В качестве доказательства фигурировали некие обрывки бумаг, заполненные рукописным почерком, а также таблицы с суммами вознаграждений. Кто составил эти документы, подлинные ли они — неизвестно. Работники БТ представили ситуацию получения документов как внезапный набег некоей манерной анонимной барышни, бросившей под видеокамеру увесистую папку с бумагами с лаконичными пояснениями.

Среди доказательств якобы фиктивной деятельности НИСЭПИ фигурировали мнения политологов — Алексея Дермонта (Дзерманта) и Вадима Боровика (Баравика). Также своё негативное отношение к литовским товарищам высказал директор Института социологии Национальной Академии наук Белоруссии Игорь Котляров: по его мнению, деятельность НИСЭПИ — «обман» и «подтасовка». Не оставили в стороне работники госагитпропа и директора Центра социальный и политических исследований БГУ Давида Ротмана.

Кроме того, интервью БТ дали «координатор опросной сети по Могилёвской области» Сергей Подольский и такой же «координатор» по Витебской области Ирина Призба, фигурирующие в документах, приписываемых НИСЭПИ. По их словам, они давно (более 10 лет) никак не связаны с вильнюсским институтом и, соответственно, не могли недавно получить вознаграждение за свою деятельность. В камерной обстановке о работе института и получении его подписей «обманным путём», а также о «грантоизыскателе» Олеге Манаеве рассказал «руководитель опросной сети НИСЭПИ в Белоруссии» Евгений Ковалёв.

Демонстрацию видеосюжетов на БТ дополнили публикации госинформагентства БелТА, печатного органа Администрации президента Белоруссии — газеты «Советская Белоруссия», а также других СМИ. Не остались в стороне и некоторые издания, обслуживающие прозападную оппозицию в постсоветской республике.

Основатель НИСЭПИ профессор Олег Манаев опубликовал на сайте института специальное заявление, в котором констатировал: «Специальный репортаж» Белорусского государственного телевидения основан на фальсификациях и манипуляциях, включая «признательные показания» людей, так или иначе связанных с НИСЭПИ».

«Репрессии белорусских властей против НИСЭПИ имеют долгую и «богатую» историю, включающую публичные обвинения в работе на западные спецслужбы и участие в «заговорах оппозиции против власти», сфальсифицированные «разоблачения», обыски КГБ, судебные процессы, увольнения с работы, конфискации, ликвидации, изгнание из страны и даже аресты, в которых участвовали многочисленные правоохранительные органы и официальные лица, включая главу государства», — заявил Манаев.

Он также отметил: «В условиях авторитарного режима институт является одним из немногих источников объективной, непредвзятой информации о том, что в действительности происходит в Белоруссии, образно говоря, «зеркалом», в которое может «смотреться» и власть, и оппозиция, и все общество. В отличие от государственных служб, НИСЭПИ, несмотря на репрессии, всегда стремился обеспечить максимальный контроль качества своих исследований, а также максимальную открытость их результатов».

Манаев считает, что главная причина появления «специального репортажа» БТ — несоответствие нынешней парламентской кампании в Белоруссии демократическим нормам, соблюдением которых Евросоюз и США обусловили дальнейший диалог и улучшение отношений с постсоветской республикой (полное снятие санкций, предоставление кредитов и прочее). Профессор также отметил, что результаты работы НИСЭПИ «значительно расходящиеся с официальными результатами, его дальнейшая деятельность воспринимается властями как прямая угроза своим интересам».

«Заключительный пассаж нового «специального репортажа» Белорусского телевидения о том, что «полученные в ходе расследования материалы будут переданы в правоохранительные органы», а также намек на «медийного эксклюзивного получателя информации от НИСЭПИ» говорят о том, что власти готовят очередное громкое «дело» с целью лишить белорусское общество и международное сообщество объективной информации о том, что происходит в нашей стране, и в конечном итоге продолжать старый курс в «новой форме», — сказано заявлении Манаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госагитпроп Белоруссии неоднократно ссылался на данные НИСЭПИ. Также отметим, что белорусские госструктуры обладают монополией на проведение социологических исследований по политическим темам, а результаты этой деятельности всегда вызывали большие сомнения. При этом деятельность российских независимых социологических центров в другой части Союзного государства Белоруссии и России фактически отсутствует. Опыт Украины свидетельствует также о том, что социологии в отношениях с друзьями и партнёрами недостаточно.