Вашингтон, 1 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри призывает Российскую Федерацию усилить давление на законные сирийские власти и прекратить наступательные операции против террористов, чтобы создать условия для возобновления межсирийских мирных переговоров в Женеве. Об этом сегодня, 1 августа, пишут «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Керри заявил, что переговоры в Женеве зашли в тупик из-за того, что сирийское правительство якобы атакует отряды умеренной сирийской оппозиции.

«Крайне важно, чтобы и Россия, и режим Асада воздерживались от проведения наступательных операций, а мы со своей стороны будем добиваться от оппозиции, чтобы она тоже воздержалась от таких операций», — заявил Керри.

Также Керри призвал все стороны сирийского конфликта придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию.

Напомним, власти США считают некоторые бандформирования в Сирии отрядами так называемой вооруженной оппозиции. Россия, Иран и Сирия не раз заявляли, что на самом деле эта так называемая вооруженная оппозиция ничем не отличается от террористов из запрещенных в России террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламское государство».

Российские военные несколько раз публиковали свидетельства того, что территорию, которую контролируют отряды так называемой вооруженной оппозиции, используют террористы ИГ и «Ан-Нусры» для восстановления сил и укрытия от бомбардировок ВКС РФ.