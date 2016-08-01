Бразилиа, 1 августа, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина 3−6 августа будет находиться в Бразилии, где примет участие в церемонии открытия летних Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро. 6−10 августа по приглашению правительства Мексики Лю Яньдун совершит официальный визит в эту страну, сообщает ИА Синьхуа. Напомним, что строительство объектов к летней Олимпиаде-2016 велось с привлечением китайских инвестиций.

raspp.ru Лю Яньдун — вице-премьер Госсовета КНР.

По мнению, Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна, в настоящее время китайско-мексиканские отношения переживают наилучший период в истории, настало время укрепить обмен и сотрудничества между законодательными органами двух стран, сообщало ранее ИА REGNUM

С 2009 года Китай является основным торговым партнером Бразилии. А в 2014 году объем двусторонней торговли между Китаем и Бразилией составил 86 миллиардов долларов, комментирует издание The Diplomat. Самым масштабным китайско-бразильским проектом является строительство трансконтинентальной железной дороги, через горную систему Анд — от атлантического побережья Бразилии, в котором концентрируется экономический потенциал страны со времен португальской колонизации, к тихоокеанским портам Перу, писало ранее издание «Южный Китай». Ли Кэцян, в ходе трехдневного визита в Бразилию, посетит и Рио-де-Жанейро, где с участием китайских инвестиций ведется строительство объектов к летней Олимпиаде 2016 года.