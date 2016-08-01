Москва, 1 августа, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации подтвердил информацию о гибели пятерых российских военнослужащих, которые находились на борту сбитого в Сирийской Арабской Республике военно-транспортного вертолета Ми-8 ВКС РФ. Об этом сегодня, 1 августа, заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Минобороны.рф Авиабаза «Хмеймим» в Сирии

«По предварительным данным, все они погибли», — сказал Рудской.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в сирийской провинции Идлиб был сбит российский военный вертолет МИ-8. Воздушная машина возвращалась на авиабазу «Хмеймим» из Алеппо, жителям которого была доставлена гуманитарная помощь.

Вертолет был сбит над территорией, которую контролируют «Джебхат-ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России) и примкнувшие к ней так называемые отряды вооруженной оппозиции.

На его борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Пока нет точных данных, как именно террористам удалось сбить Ми-8. Ранее у боевиков в Сирии не было высотных средств ПВО, а российские вертолёты в этом районе летают на высоте более четырех километров.