Уфа, 1 августа, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Марля против смога

ИА REGNUM

25 июля и всю неделю многочисленные СМИ обсуждали ситуацию со смогом, который возник к вечеру 20 июля и до сих пор окончательно не рассеялся. Жители Уфы обратились к главе Башкирии с просьбой взять ситуацию со смогом под контроль. По словам уфимцев, жители города находятся в неведении: никаких данных о фиксации уровня ПДК не опубликовано. Синоптики отметили, что кратковременные локальные дожди также не принесут облегчения. По данным ГУ МЧС России по РБ, дым над городом — следствие сильных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. В Минэкологии отметили, что в столице республики сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Смог держится также в северных, северо-восточных и восточных районах республики. Мэр Уфы посоветовал «людям со слабым здоровьем носить марлевые повязки».

Докатится ли «Яблоко» до горсовета

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Горизбирком Уфы отказал партии «Яблоко» в заверении списка кандидатов в горсовет Уфы по списку и в одномандатных округах. Как следует из решения горизбиркома, принятого 22 июля, основанием для отказа в заверении списков стал неполный пакет документов, представленных партией в комиссию. Партия намерена обжаловать решение ГИК Уфы в Центризбиркомах Башкирии и России. В действующем составе горсовета Уфы «Яблоко» представлено не было.

Товарооборот упал

Ряд СМИ 25 июля сообщил, что товарооборот Башкирии в январе — июне 2016 года сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $657,8 млн (минус 30,6%). Причиной снижения показателя стало уменьшение поставок продукции машиностроительной и химической промышленности. В республике экспорт традиционно доминирует над импортом: экспорт за полгода составил $494,7 млн, или 75,2% внешнеторгового оборота, импорт — $163,1 млн, или 24,8%. В Башкирии в этот период 381 участник внешнеэкономической деятельности поддерживал торговые отношения с 87 странами мира. Основные экспортные поставки осуществлялись в Китай (23%), Финляндию (14,9%) Алжир (7,1%). Ведущими партнерами по импорту стали Германия (27,5%), Китай (19,1%), Чехия (6,9%).

70 антипакетчиков

26 июля ряд СМИ проинформировал, что прошедший в этот день в Уфе у ДК Химиков митинг против принятия «пакета Яровой», организатором которого стала Партия прогресса, собрал, по разным оценкам, от 70 до ста участников. Заявка была подана на 500 участников. К акции присоединились активисты местного «Яблока», Либертарианской партии, партии «Воля» и общественного движения «Стоп, коррупция». Мероприятие прошло без эксцессов. Отмечается, что полиция запретила использовать на митинге партийную символику и атрибутику. На митинге выступили в защиту Конституции России и против цензуры.

Горсовет Уфы: 10 человек на мандат

ИА «Башинформ» в этот день отметило, что на выборах в Горсовет Уфы выдвинулись 345 кандидатов, которые претендуют на 35 мандатов. Большая конкуренция наблюдается также в Стерлитамаке — 119 кандидатов на 25 мандатов и в Октябрьском — 132 (25). Всего на выборах в представительные органы местного самоуправления в нынешнем году замещается 1 тыс.777 мандатов. По данным на 25 июля, выдвинуто 5276 кандидатов, из них самовыдвиженцев — 1423. Остальные представляют 16 политических партий и одно общественное объединение. В 12 округах представлен только один кандидат, что не противоречит законодательству. В этом случае ему надо набрать более половины голосов.

Дело о $5,3 млн

Ряд СМИ 26 июля сообщил, что в Уфе таможня расследует дело о переводе 407 млн рублей на зарубежные счета. Директор коммерческой фирмы взяла валютный кредит в банке, предоставив договор с иностранной компанией о поставке цветочной продукции. По контракту поставщик мог доставить заказ в течение года после перечисления средств. Прошло 10 месяцев: деньги зарубежной фирме перечислялись, но товар не поступал. Затем руководитель фирмы направила в банк договор уступки права требования другой коммерческой организации, а свою перерегистрировала на другого владельца, который оказался подставным лицом. То же самое произошло со второй фирмой. Таможенники возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по возврату валюты». Названия фирм не указываются в интересах следствия, пояснили в ведомстве.

Гречка-индикатор

27 июля ряд СМИ привёл данные Башстата о том, что за период с 18 по 27 июля в Башкирии заметнее всего подорожала гречка. Средняя цена на крупу составила 80,75 рубля за килограмм. Среди наблюдаемых социально значимых продовольственных товаров выросла стоимость яблок, яиц куриных и риса — на 0,6%а. Подорожали также куры охлажденные, сахар-песок и стерилизованное молоко, мука пшеничная и чай, соль и пшено. Наибольшее снижение цен продемонстрировали картофель (на 3,1%), морковь (2,7), рыба мороженая (1,5), вермишель (1,1), капуста свежая (1,0). Баранина, масло подсолнечное, пастеризованное молоко, свинина, говядина, лук, масло сливочное подешевели в пределах 0,1 — 0,9%. Цены на пшеничный и ржаной хлеб, а также булочные изделия остались без изменений.

В планах — рыбное изобилие

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что В Абзелиловском районе Башкирии в рамках реализации мероприятий Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья ООО «Экохолдинг «Кырыкты-Тау» построило форелевую ферму «Давлетбикя». Она расположена на участке площадью 1,2 га. Ежегодная мощность производства — 20 тонн. Первая товарная продукция ожидается в ноябре этого года. Кроме того, сейчас экохолдинг «Кырыкты-Тау» разрабатывает концепцию создания ассортиментного хозяйства на озерах Южные Улянды (230 га), Суртанды (761 га), озеро Атавды (830 га), с объемом выращивания около 500 тонн карпа, толстолобика, белого амура, щуки, стерляди, осетра и форели. На сегодняшний день республиканское производство покрывает примерно пять процентов потребности населения региона в рыбопродуктах. В настоящее время подобраны площадки под создание рыбоводных ферм в Аскинском, Белокатайском, Мечетлинском, Дуванском, Кигинском, Салаватском, Учалинском, Бурзянском, Баймакском и Караидельском районах. Предварительно намечается создание порядка 30 хозяйств с мощностью выращивания от трех и более тонн.

Злоключения туристов

«Комсомольская правда в Уфе» 27 июля занималась проблемами туристов из Башкирии. Около 70 человек провели 14 часов на российской границе с Абхазией. Туристы из Башкирии возвращались с отдыха, их высадили из автобуса, и заверили: вас заберут в течение 15 минут. Люди прождали трансфер целых 14 часов порд открытым небом, их забрали в 6 утра следующего дня. Так же сообщалось, что семья с двумя маленькими детьми не может вернуться из Симферополя в Уфу уже 13 часов. Ни представитель авиаперевозчика, ни туроператор не могут объяснить причину недоразумения.

Опасное лидерство

28 июля ряд СМИ сообщил, что Уфа заняла лидирующее место в рейтинге продаж водки. По данным исследования Института стратегических коммуникаций, уфимцы тратят в год на водку более восьми тысяч рублей. Таким образом, средний уфимец покупает 26 бутылок в год. В топ-5 лидеров с Уфой вошли Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород и Краснодар. По продажам вина Уфа находится на 13 месте. Средний уфимец тратит на него более 3,5 тысяч в год и покупает 12 бутылок в год. Лидерами в винном рейтинге стали Краснодар, Владивосток, Ульяновск, Нижний Новгород и Хабаровск. В общем рейтинге затрат на все спиртные напитки уфимцы находятся на пятом месте. Ежемесячно на алкоголь у жителей столицы уходит 1 тыс. 800 рублей, в год — более 21,5 тысяч рублей.

Башкирия занимает «до зарплаты»

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что в первом полугодии 2016 года Башкирия заняла первое место в РФ по объемам рынка микрофинансирования (МФО). Как следует из релиза Национального бюро кредитных историй (НКБИ), по состоянию на 1 июля объем действующих в регионе займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), составил 5,06 млрд руб. Во втором квартале в республике МФО было выдано 598 млн руб. микрозаймов — на 13,4% больше, чем в первом квартале. По объему действующих микрозаймов республика на конец полугодия обогнала Москву (4,92 млрд руб.) и Московскую область (3,8 млрд руб.). В структуре портфеля МФО в Башкирии 20% выданных займов приходится на так называемые «займы до зарплаты», 80% — на потребительские займы.

Приговор с отсрочкой

Ряд СМИ 28 июля отметил, что в Уфе бывшему главбуху городского почтамта отсрочили наказание за хищение 6 млн рублей. В 2009—2012 годах руководитель бухгалтерии вносила в бухучет фиктивные данные о долгах учреждения перед двумя фирмами-однодневками. Оплачивая их, она похитила более 6 млн рублей государственных средств. Факт мошенничества был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования. Эту же информацию подтвердили в Управлении ФПС Башкортостана. Суд приговорил 37-летнюю женщину к пяти годам лишения свободы и отсрочил наказание в связи с тем, что она воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В места лишения свободы осужденная должна отправиться по достижении им 14-летнего возраста.

9 месяцев за бунт

29 июля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии осудили зачинщика бунта в ИК-2. Массовые беспорядки в колонии произошли в мае прошлого года. Тогда более 100 осужденных отказались выполнять законные требования администрации, а 12 человек забаррикадировались на крыше одного из отрядов. Бунт обошелся колонии в 150 тысяч рублей. В подстрекательстве к бунту обвинили осужденного Николая Погосяна, отбывавшего с 2006 года сроки за бандитизм, разбои, кражи, хищение оружия и незаконный оборот наркотических средств. По совокупности наказания суд назначил ему 8 лет лишения свободы, за счет нового приговора его срок увеличился на 9 месяцев., пояснили во ФСИН по Башкирии.

Долги, которые надо платить

ИА «Башинформ» в этот день сообщил, что задолженность предприятий ЖКХ Башкирии за поставленные топливно-энергетические ресурсы на 1 июля составляет около 6 млрд рублей. В том числе за газ — 1,3 млрд рублей, электроэнергию — 645 млн, тепловую энергию — 3,6 млрд. Для урегулирования ситуации создана правительственная комиссия. Подписаны графики с энергоснабжающими организациями, и к 1 октября долги должны быть ликвидированы.

Госзакупки: мантии, дороги, бродячие собаки

«UfaTime» 29 июля отметила «госзакупки недели». В Орджоникидзевском районе Уфы отремонтируют Западную автодорогу. Ремонту подлежат улицы Войкова, Грибоедова, Энергетиков и Соединительное шоссе. Максимальная цена контракта составляет 207 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Уфы в пределах лимитов бюджетных обязательств до 2017 года. Верховный суд Башкирии заказывает судейские мантии и служебное обмундирование. Федеральному бюджету закупка обойдётся в 2 млн рублей. В Мечетлинском районе Башкирии организуют отлов бездомных животных: местные власти разместили заявку на услуги отлова и содержания безнадзорных кошек и собак. Максимальная цена контракта составляет 667 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет субвенций из бюджета республики.

Куда пойдут дивиденды

30 июля ряд СМИ сообщил, что Башкирия получит дивиденды от акций «Башнефти». Глава региона Рустэм Хамитов рассказал, что республика в этом полугодии сможет получить 7 млрд. рублей. Средства пустят на строительство дорог, газопроводов, водопроводов, а также направят на нужды больниц и школ.

Вице-мэр в бегах

«Уфимская волна» в это день сообщила, что в Башкирии объявлен в розыск бывший заместитель мэра Уфы. Владислав Никитин проходит обвиняемым в деле о злоупотреблении должностными полномочиями. 44-летний мужчина нарушил подписку о невыезде и скрывается от следствия, ссылаясь на плохое здоровье. В 2011 году Владислав Никитин, бывший первый заместитель главы уфимской администрации, перевел земельный участок аэропорта ДОСААФ в муниципальную собственность. По закону он должен был перейти федеральную собственность. Далее чиновник организовал торги, которые выиграла его сестра, намеревавшаяся использовать участок для строительства жилья. Участок, который сейчас находится в аренде у компании обвиняемого — ООО «Дирекция программ развития города Уфы», оценили в 898 млн. рублей.

Под Андреевским флагом

31 июля ряд СМИ сообщил, как в Башкирии отмечают День Военно-морского флота. В Уфе праздник состоялся в парке Победы. Ветераны ВМФ собрались у мемориала в виде корпуса подводной лодки. Поздравить моряков пришла 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова. Она вручила ветеранам памятные подарки и пожелала им успехов, крепкого здоровья. Всего в Башкирии насчитывается свыше 53 тыс. моряков.

Парки нарасхват

В это день «Комсомольская правда в Уфе» назвала самые популярные природные парки Башкирии. Этим летом их посетили уже 92 тысячи туристов, по сравнению с прошлым годом их количество выросло в полтора раза. В Башкирию приезжают жители Татарии, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Самым популярным природным парком стал «Кандры-Куль». Там, по данным министерства экологии Башкирии, отдохнули 57 тысяч туристов. «Серебро» рейтинга досталось озеру «Аслы-Куль», там побывали 13 тысяч человек. Третью ступень пьедестала разделили парки «Иремель» и «Мурадымовское ущелье».