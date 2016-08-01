Курган, 1 августа, 2016, 22:38 — ИА Регнум. В Курганской области проводятся мероприятия по защите от распространения сибирской язвы с Ямала и Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

microbak.ru Прививка от ящура

Как отметила начальник Управления ветеринарии по Курганской области Татьяна Сандакова, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний животных на территории региона проведены диагностические исследования в отношении 65 заболеваний, в том числе туберкулеза, бруцеллеза и лейкоза крупного рогатого скота. Особое внимание уделяется своевременному выявлению таких особо опасных заболеваний, как африканская чума свиней, высокопатогенный грипп. План диагностических исследований и профилактических вакцинаций за первые шесть месяцев текущего года выполнен в полном объеме.

По результатам исследований выявлено и утилизировано 9 тонн опасного к употреблению мяса и субпродуктов, еще 13 тонн отправлено на обезвреживание и промышленную переработку. Также в связи с неблагополучием ряда районов Республики Казахстан по заболеваниям животных налажен обмен информацией с Костанайской и Северо-Казахстанской областями.

Управлением ветеринарии совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям предотвращён ввоз 2,5 тонны запрещенной животноводческой продукции и 35 животных. Управлением ГИБДД Зауралья организованы дежурства и проверка автотранспорта, выявлено и пресечено 10 случаев перевозки опасных поднадзорных грузов.

Сандакова отметила, что уже предпринимается ряд дополнительных мер: все поголовье крупного рогатого скота, овец и лошадей вакцинируется против сибирской язвы.

Напомним, на Ямале уже неделю борются с сибирской язвой. За это время погибли более двух тысяч оленей, умер 12-летний мальчик.25 июля губернатор Дмитрий Кобылкин ввёл карантин в Ямальском районе. Рядом с тундровиками со 2 июля находился врач-терапевт, который следил за их состоянием. На начало недели все тундровики были здоровы. Здоровью людей, как утверждали медики, ничего не угрожало. Но 1 августа стало известно о гибели 12-летнего мальчика. Ранее у девяти тундровиков были выявлены споры сибирской язвы. На сегодня в больнице Салехарда находится 72 человека, в том числе и 41 ребёнок, также 211 тундровиков из зоны карантина получают профилактическое лечение.

В соседнем с Зауральем Казахстане от сибирской язвы скончалось трое человек. Вспышкой смертельного заболевания охвачены четыре территории: Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Алма-Атинская области. Заражение, как полагают казахстанские специалисты, произошло во время забоя больного скота. Причину заражения парнокопытных эпидемиологи видят в бесхозных скотомогильниках. По данным Управления здравоохранения региона, у сельчан появились гнойники после забоя коровы, которую зарезали, потому что та захромала. Около 120 кг мяса забитой коровы хозяева сдали в кафе, сейчас все мясо изъято. У забитой коровы был ветеринарный паспорт, но с 2014 года в селе Узынсу Иртышского района крупный рогатый скот от сибирской язвы не прививался.