Салехард, 1 августа, 2016, 22:32 — ИА Регнум. В Салехарде огонь уничтожил два двухэтажных жилых дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

vesti-yamal.ru Пожар

ЧП произошло ночью 1 августа. На пульт спасателей поступило сообщение о загорании жилого деревянного дома по улице Обская. Уже через шесть минут пожарные подразделения прибыли на место вызова, сообщают пожарные.

В 02:20 мск произошло обрушение кровли. Сильный ветер лишь помогал распространению огня, и пожар перекинулся на соседний жилой деревянный дом.

В 03:42 (мск) была объявлена локализация пожара на площади 900 м2. Из двух домов было эвакуировано 60 человек (19 из них — дети), пострадало 5 жильцов. С незначительными травмами пострадавшие были доставлены в приемное отделение Салехардской окружной больницы. Проход к единствевнному выходу из здания горел, поэтому люди прыгали из окон, сообщает телекомпания «Вести — Ямал». Жильцам квартир на верхнем этаже сделать пришлось туго. Иван Колмаков квартиры №1 по улице Обская, 16 сломал ногу: «Я инвалид, пытался вылезти в окно. Окно открыл на подоконник забрался, а дальше меня волной выбросило».

В 04.52 (мск) была объявлена ликвидация открытого горения.

В 07.55 (мск) при разборе и проливке конструкции на двоих пожарных обвалилась стена. Они были в считанные минуты извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.

Всего в тушении двух домов было задействовано 48 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС. Погибших нет. Во дворе сгорели три автомобиля. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Адмнистрация Салехарда предоставила погорельцам временное жилье в гостинице «Юлана», для них организовано трехразовое питание, сообщают «Вести-Ямал».

В администрации Салехарда корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что завтра, 2 августа, в здании «Школы с углубленным изучением отдельных предметов» (Канадская гимназия), состоится встреча спасателей и чиновников с погорельцами. Будут даны разъяснения о дальнейших необходимых действиях и о дополнительных мерах поддержки, среди которых возможность ускоренного восстановления первичных документов в МФЦ, а также в службе ЗАГС; о пребывании детей в центре «Доверие»; бесплатное изготовление фотографий на документы; адресная денежная помощь на оплату госпошлин при оформлении документов; возможность получения материальной помощи в денежном выражении по случаю экстремальной жизненной ситуации в ГКУ «Центр социальных технологий ЯНАО; получение натуральной и материальной помощи.

Напомним, что пожар в Салехарде — второй серьёзный случай возгорания жилых домов в течение месяца. В результате пожара в многоквартирном деревянном доме в городе Лабытнанги 16 июля погибли девять человек, двое из них — дети. Пострадало больше сорока человек. Само здание жилого дома восстановлению не подлежит. Ведется расследование причин трагедии. Управление Следственного комитета по ЯНАО возбудило по факту пожара уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). В данный момент рассматривают две версии случившегося: неисправность электропроводки и взрыв газового баллона.