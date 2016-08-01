Москва, 1 августа, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Россия может столкнуться с «серьезными экономическими проблемами» в случае отказа от реформирования экономики. Об этом заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, сообщало ранее ИА REGNUM «Если ничего не менять, то к концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни возможности выплатить зарплаты, у нас будут серьезные экономические проблемы», — уверена Татьяна Нестеренко, комментирует «Коммерсантъ».

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Заявление Татьяны Нестеренко вызывает ряд вопросов: почему экономика доведена до такого состояния? Кто несет ответственность персонально? И если, как отметила Татьяна Нестеренко, необходима реформа экономики, иначе не будет резерва для выплат зарплат, то кто мешает эти изменения провести? Во всяком случае, это очень серьезный сигнал и для властей, и для общества.

Независимый финансовый советник Роман Томкив уверен, что пока чиновничья машина развернется, опираться населению придется на собственные силы — искать выгодные сферы вложения денег, чтобы иметь определенный денежный резерв «Наши граждане обычно хотят высокую доходность и низкие риски. К сожалению, в реальной жизни такого не бывает. Главные вопросы, которые должны себе задать инвесторы при выборе финансовых инструментов: каковы цели ваших вложений, на какой срок вы готовы инвестировать и сколько времени вы готовы тратить на управление этими инвестициями. Если вы ответили на эти вопросы, то дальше все очень просто. Если деньги вам могут понадобиться через 1−2 года, то лучшим инструментом для вас будет обычный депозит в надежном банке. Что бы вам ни говорили, при таких исходных данных все другие инструменты таят в себе повышенные риски. Тут важно не забывать о том, что вклады гарантированы на сумму не более эквивалента 1,4 млн. руб. Если же перед вами стоят более долгосрочные цели, например, приобретение недвижимости через 10 лет, обучение детей в ВУЗе через 15 лет или пассивный доход на пенсии через 30 лет, то в этой ситуации наиболее эффективный инструмент — это вложения в диверсифицированный портфель ценных бумаг»

Говоря о «диверсифицированный» портфеле эксперт имеет в виду следующее. Во-первых, инвестировать нужно в разные классы активов — акции, облигации, драгоценные металлы, недвижимость и др. Это позволяет компенсировать проблемы в одной сфере ростом в другой. Во-вторых, необходимо вкладывать в разные отрасли экономики. Благодаря этому можно защититься от значительных убытков из-за спада в какой-либо из отраслей. В-третьих, важно инвестировать в разные регионы мира. Это позволяет защититься от кризисных явлений в каком-либо из регионов и диверсифицирует вложения по валютам.

Статистические данные говорят о том, что на длинных сроках (от 10 лет) правильно сформированный портфель позволяет рассчитывать на получение среднегодовой доходности 9−10% в долларах США. «Может ли обычный человек самостоятельно сформировать такой портфель? Конечно, может. Весь вопрос, сколько времени на это уйдет и сколько будут стоить его ошибки. Например, если вы захотите сделать ремонт в квартире, вы его сделаете! Но времени вы на это потратите много. И устранение допущенных ошибок потребует дополнительных расходов. Сейчас уже мало кто своими руками делает ремонт, собирает мотоциклы и шьет себе одежду. Для этого есть профессионалы. С профессионалами в финансовой сфере есть свои подводные камни. Обращаясь в один из банков или брокерскую компанию, вы должны понимать, что их консультанты обязаны предлагать продукты именно этого учреждения либо «дружественных» им инвестиционных, страховых и финансовых компаний. Другими словами, предлагаемые вам продукты не всегда будут самыми выгодными. Можно обращаться и к независимым финансовым советникам. Они обязаны руководствоваться исключительно вашими интересами. Это значит, что вы получите решение, которое выгодно именно вам, а не вашему банку или брокерской компании», подытожил Роман Томкив.