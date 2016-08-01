Великий Новгород, 1 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на выборах 18 сентября в Великом Новгороде применяться не будут. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 августа, на расширенном аппаратном совещании в администрации города заявил председатель Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода Евгений Шаваев.

izbirkom39.ru Комплекс обработки избирательных бюллетеней.

По его словам, имеющиеся в городе комплексы будут переданы в Московскую городскую избирательную комиссию. В Великом Новгороде на всех 94 участках для голосования будут установлены, по словам Шаваева, «полностью прозрачные» урны.

Он отметил, что на выборах в Великом Новгороде избиратели получат от одного до пяти бюллетеней для голосования. Помимо выборов депутатов Госдумы и Новгородской облдумы по смешанной системе (по партийным спискам и одномандатным округам), в Великом Новгороде также пройдут довыборы депутата городской думы по округу №14. Досрочного голосования нигде не будет, но на всех выборах будут применяться открепительные удостоверения.

Напомним, из 94 участков три временных будут открыты в двух лечебных учреждениях города (Новгородской областной больнице и клинике №1 городской больницы), а также в следственном изоляторе. Из 16 одномандатных избирательных округов по выборам в Новгородскую облдуму на территории города сформированы пять (с пятого по девятый), ещё два захватывают территорию областного центра частично.