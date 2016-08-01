Махачкала, 1 августа, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в Махачкале возросло до 28 человек. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Последствия взрыва газового баллона в Махачкале

Напомним, ранее сегодня сообщалось о 23 пострадавших.

Баллон с газом взорвался в банкетном зале ресторана «Лайли» в Махачкале. Это произошло в кухонном помещении в горячем цехе во время приготовления обеда. На данный момент пятеро пострадавших находятся в реанимации и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальным оказана амбулаторная помощь.

В МЧС республики уже заявили, что к «Лайли» имелись претензии по поводу содержания и эксплуатации в ресторане газового оборудования. Также фиксировалось несоблюдение персоналом комплекса требований к безопасному использованию этого оборудования.

Правоохранительные органы проводят проверку.