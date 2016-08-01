Екатеринбург, 1 августа, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Семеро кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области были ранее судимы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка.». реж Джон Стёрджес. 1960. США «У справедливости есть число»

Всего по одномандатным округам выдвинуты 233 человека. Как следует из материалов избиркома, больше всего ранее судимых набралось в Октябрьском округе Екатеринбурга.

Кандидат по Алапаевскому округу №1 Владимир Архипов, который выдвинут партией «Гражданская платформа», был судим по части 3 статьи 148 УК РСФСР, предусматривающей ответственность за вымогательство. По Белоярскому округу №3 баллотируется Алексей Павлов, выдвинутый Российской экологической партией «зелёные». Его судили уже по Уголовному кодексу России: за кражу и за использование заведомо подложного документа. Примечательно, что по тому же округу баллотируется и депутат областного Заксобрания, единоросс Анатолий Павлов. Не исключено, что задача его однофамильца Алексея состоит в том, чтобы оттянуть часть голосов на себя. Отметим, технология «двойников» активно используется на свердловских выборах.

По Богдановичскому округу №3 выдвинут представитель партии «Родина» Андрей Тихонов, который был осуждён за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А по Октябрьскому округу №10 баллотируются сразу два кандидата с судимостью. Один из них — Виктор Дегтярёв, который получил наказание за разбой. Его выдвинула КПРФ. А Александр Васильевич Новиков, родившийся 31 октября 1953 года и участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца, был судим ещё по УК РСФСР за кражу, хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, дачу взятки и должностной подлог. Примечательно, что по тому же округу проходит ещё один Александр Васильевич Новиков, родившийся уже 6 ноября 1953 года и выдвинутый партией «Патриоты России». Кроме того, выдвиженец партии «Патриоты России» проживает на Урале, а его тёзка и однофамилец самовыдвиженец живёт в Москве.

По Красноуральскому округу №17 баллотируется Габбас Даутов, выдвинутый КПРФ. Его судили за оскорбление. А по Ревдинскому округу №23 выдвинут Дмитрий Рожин, который баллотируется от партии «Гражданская платформа». Его судили за превышение должностных полномочий.

Отметим, у всех кандидатов к настоящему времени судимости либо сняты, либо погашены. Также напомним, что прошедшие весной 2016 года досрочные выборы в городскую думу Режа завершились скандалом. Трое из 20 избранных депутатов ранее были судимы, причём один из них трижды. Так что к людям с уголовным прошлым во власти свердловчанам не привыкать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября выборы в свердловское Заксобрание пройдут по смешанной системе. Из 50 депутатов 25 предстоит избрать по партийным спискам, а ещё 25 — по одномандатным округам. Отметим, по такой же схеме выборы проводились и в 2011 году, и только благодаря победе в одномандатных округах «Единой России» удалось сохранить контроль над Заксобранием.