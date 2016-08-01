Великий Новгород, 1 августа, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Бюджет Великого Новгорода по доходам в первом полугодии 2016 года исполнен на сумму 2 млрд 180 млн рублей (39,1% от годового назначения), по расходам — на сумму 2 млрд 193 млн рублей (37,8% от годового плана). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 августа, на расширенном аппаратном совещании в мэрии заявила председатель комитета финансов администрации Великого Новгорода Елена Медеева.

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При этом, по её словам, собственных доходов — налоговых и неналоговых — в бюджет муниципалитета поступило всего 759 млн рублей (34,9% от годового плана), 1,4 млрд рублей составили безвозмездные поступления, в том числе субсидии на дороги, капитальный ремонт, социальные выплаты."Уровень безвозмездных поступлений существенно влияет на показатель бюджетной обеспеченности на одного жителя города — с их учётом он составляет 9,8 тысячи рублей на человека, но если учитывать только собственные налоговые и неналоговые доходы, этот показатель получается одним из самых низких в стране: 2,4 тысячи рублей на жителя», — подчеркнула Медеева, отметив, что он напрямую зависит от норматива отчислений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который для Великого Новгорода установлен в размере 15%.

Председатель комитета финансов отметила, что доходы бюджета снижаются. Вместо запланированного темпа роста в 115%, их собрано на 22% меньше — на 49 млн рублей ниже уровня прошлого года. Основное снижение произошло из-за уменьшения платежей от сдачи в аренду земельных участков и реализации имущества. «Причина — снижение активности на рынке недвижимости, а также невостребованность тех объектов, которые выставлены на продажу», — пояснила Медеева.

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области Вячеслав Николаев заявил, что реальный прогноз по налоговым доходам бюджета города необходимо скорректировать как минимум на 25 млн рублей в меньшую сторону, чем в прошлом году. Он отметил рост поступлений по НДФЛ, который, по его словам, произошёл, главным образом, в связи с изменением федерального законодательства, позволившего налоговикам чаще накладывать штрафы и пени, но даже ожидаемый рост по этому налогу на 7,5% к концу года даст городскому бюджету всего 50 млн рублей дополнительно. По словам Николаева, больше НДФЛ стали платить транспорт и связь, а наибольшее снижение произошло в строительстве, где сокращаются зарплаты, премиальные, вводится 4-дневная рабочая неделя. НДФЛ — основной налоговый источник бюджета города, его доля сейчас составляет 55% налоговых доходов (в прошлом году было 49,7%).

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Что касается земельного налога, доля которого в бюджете города 20,9%, налоговики ожидают снижения поступлений в связи с ситуацией с крупнейшим налогоплательщиком — ПАО «Акрон». По словам Вячеслава Николаева, в 2015 году из 324 млн рублей этого налога «Акрон» обеспечил 188 млн рублей, но в нынешнем году он провёл межевание участка, одна из частей которого отойдёт Новгородскому району. Ранее в думе Великого Новгорода заявляли, что налоговые поступления с этого участка составляли около 20 млн рублей в год.

Кроме того, муниципалитет теряет поступления единого налога на вменённый доход (ЕНВД). Вячеслав Николаев сообщил, что с начала 2016 года 197 налогоплательщиков ушло с этого режима налогообложения: либо полностью ликвидировались, либо перешли на другие режимы, в том числе на «упрощёнку». «Таким образом, налоговая база переформировалась в пользу областного бюджета, а городской бюджет стал ежемесячно недополучать 3−4 млн рублей», — отметил он.

«Если мы так же сработаем второе полугодие, то у нас два месяца будет нечем платить заработную плату», — отметил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Он обратил внимание на то, что наиболее ликвидное имущество муниципалитета было продано в предыдущие годы — за последние пять лет город продал имущества на сумму более 700 млн рублей. «Продавать практически нечего. Впереди формирование бюджета следующего года, и нам с депутатами надо очень серьёзно подойти к формированию доходной части бюджета и не рисовать цифры, которые явно будут невыполнимыми, особенно по продаже имущества», — отметил Бобрышев. Мэр также заявил, что 15% отчислений НДФЛ для Великого Новгорода — «цифры очень низкие, надо этот вопрос решать с правительством региона».

Напомним, бюджет Великого Новгорода на 2016 год утверждён в объёме около 4,7 млрд рублей с предельным дефицитом в 214 млн рублей.